2019-09-09T12:42:47+03:00
В мире

Рауль Хаджимба победил на выборах президента Абхазии

Действующий глава республики набрал 47,38% голосов избирателей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рауль Хаджимба. Фото: пресс-служба главы республикиРауль Хаджимба. Фото: пресс-служба главы республики
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Центризбирком Абхазии признал второй тур президентских выборов состоявшимся и огласил имя победителя, которым стал действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба, набравший 47,38% голосов избирателей

Хаджимба опередил своего соперника с минимальным отрывом. Второй претендент на пост главы республики, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния заручился поддержкой 46,19% избирателей.

«Явка составила 65,98% (...) Квициния получил 46,19%, Хаджимба - 47,38% (...) Избранным президентом республики Абхазии считается Хаджимба Рауль Джумкович», - сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, огласив предварительные данные комиссии.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Хаджимба назвал себя победителем еще до окончательного подсчета голосов. Его Квициния требует проведения повторных выборов главы республики. По словам оппозиционера, действующий лидер не набрал необходимого количества голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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