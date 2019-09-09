2019-09-09T13:46:29+03:00
Политика

В Израиле опровергли сообщение "Хезболлаха" о сбитом беспилотнике

Дрон действительно упал, но причиной стала техническая неисправность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движение «Хезболлах» заявило, что сбило израильский беспилотникДвижение «Хезболлах» заявило, что сбило израильский беспилотникФото: REUTERS
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Военизированное шиитское движение "Хезболлах" заявило, что его боевики сбили израильский беспилотник в районе пограничного поселения Рамия в южном Ливане. Однако источник в Армии обороны еврейского государства эту информации опроверг.

Согласно его данным, дрон действительно упал, но причиной стала техническая неисправность. Все произошло в предрассветные часы в понедельник, 9 сентября. БПЛА проводил разведывательную операцию в районе селения Рамие.

Бойцы ливанской организации утверждают, что сбили его на подлете к городу. Сейчас дрон якобы находятся в руках боевиков, передает газета The Jerusalem Post.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее Ливан выпустил в сторону Израиля три противотанковых ракеты, а в ответ столкнулся с сотней снарядов. Это столкновение стало одним из самых серьезных с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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