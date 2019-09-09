Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе, при этом начать планируется с районов, в которых расположены главные достопримечательности города. С такой инициативой выступил мэр итальянского поселения Луиджи Бруньяро.
По его мнению, первыми под ограничения должны попасть мост Риальто и площадь Сан-Марко. На такую идею градоначальника натолкнул визит в Токио, где курение в общественных местах запрещено законом.
В мэрии Венеции сообщили, что специалисты уже изучают возможность ведения так называемых smoke-free зон, к тому же сами жители города задумку восприняли положительно.
"Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу", - цитирует РИА Новости сотрудника администрации.
Сайт kp.ru писал, что курить можно будет, но лишь в специальных кабинках - такие уже сейчас можно найти на венецианских пляжах.
ИСТОЧНИК KP.RU