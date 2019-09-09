2019-09-09T14:49:46+03:00
В мире

Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе

Вводить ограничения планируется постепенно, начав с главных достопримечательностей города
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Курить разрешат лишь в специальных кабинкахКурить разрешат лишь в специальных кабинкахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе, при этом начать планируется с районов, в которых расположены главные достопримечательности города. С такой инициативой выступил мэр итальянского поселения Луиджи Бруньяро.

По его мнению, первыми под ограничения должны попасть мост Риальто и площадь Сан-Марко. На такую идею градоначальника натолкнул визит в Токио, где курение в общественных местах запрещено законом.

В мэрии Венеции сообщили, что специалисты уже изучают возможность ведения так называемых smoke-free зон, к тому же сами жители города задумку восприняли положительно.

"Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу", - цитирует РИА Новости сотрудника администрации.

Сайт kp.ru писал, что курить можно будет, но лишь в специальных кабинках - такие уже сейчас можно найти на венецианских пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24