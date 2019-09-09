Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-09T15:30:29+03:00

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Следственный комитет России предъявил обвинение в разбое напавшему на председателя ЦИК Эллу Памфилову уроженцу Казахстана Бахыту Карабалаеву. Следователи просят арестовать обвиняемого. Об этом сообщили в Бассманом суде Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения сроком до 6 ноября в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище)», - передает ТАСС слова представителя суда.

Максимальная мера пресечения по данной статье - 12 лет лишения свободы.

Напомним, накануне единого дня голосования мужчина в маске забрался в дом главы Центризбиркома. Неизвестный несколько раз ударил Памфилову электрошокером. 7 сентября Правоохранительные органы задержали мужчину 36-летнего уроженца Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU