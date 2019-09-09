Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к России быть «нормальной страной»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-09T16:36:12+03:00

Лавров и Шойгу ответили на призывы главы Пентагона к России быть «нормальной страной» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ отметил, что американский политик призвал действовать не как Вашингтон, который бомбит Ирак и Ливию

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Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров прокомментировали заявление главы американского Пентагона Марка Эспера, который потребовал от России вести себя как «нормальная страна».

«Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты», - сказал глава российского МИД на встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2».

Лавров заявил, что если бы Москва следовала примеру Вашингтона, то должна бы была выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран», «бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права».

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, всё-таки побудем пока «ненормальными», — отметил Шойгу после слов Лаврова.

Напомним, ранее Эспера заявил, что России «нужно изменить свое поведении» и постараться «вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности».

ИСТОЧНИК KP.RU