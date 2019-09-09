Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к России быть «нормальной страной»
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров прокомментировали заявление главы американского Пентагона Марка Эспера, который потребовал от России вести себя как «нормальная страна».
«Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты», - сказал глава российского МИД на встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2».
Лавров заявил, что если бы Москва следовала примеру Вашингтона, то должна бы была выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран», «бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права».
«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, всё-таки побудем пока «ненормальными», — отметил Шойгу после слов Лаврова.
Напомним, ранее Эспера заявил, что России «нужно изменить свое поведении» и постараться «вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности».
ИСТОЧНИК KP.RU