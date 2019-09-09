СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-09T18:40:11+03:00

"Настоящий антирекорд": За два дня клип Тимати и Гуфа про Москву набрал миллион дизлайков Фото: YouTube

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Клип "Москва", выпущенный в день рождения столицы, 7 сентября, российских реперов Тимати (Тимура Юнусова) и Гуфа (Алексея Долматова) набрал рекордные миллион дизлайков на YouTube.

Примечательно, что всего за двое суток видео стало самым непопулярным роликом в российском сегменте видеохостинга. За последние два дня его посмотрели более 3 млн раз.

В совместном треке рэперы упоминают мэра Москвы Сергея Собянина и жестко осуждают митинги. В одном из куплетов Тимати решил заодно прорекламировать собственную бургерную на Новом Арбате. Сам клип состоит из нарезки коротких роликов, снятых дроном, который запечатлел главные достопримечательности Москвы.

В ответ на многочисленные гневные обвинения в "продажности" и едкие комментарии со стороны пользователей соцсетей, музыканты заявили, что таким образом они просто хотели «поздравить свой город» и «никакого госзаказа нет».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая этого года репер Тимати показал министру обороны Сергею Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды. Музыкант подарил минобороны эксклюзивную куртку от своего бренда.

Тимати x GUF - Москва (Премьера клипа, 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU