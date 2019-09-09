Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit

СЕГОДНЯ 20:31 2019-09-09T20:31:18+03:00

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон неоднократно заявлял, что страна выйдет из ЕС 31 октября 2019 года при любом сценарии

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Британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из ЕС не будет одобрено британским парламентом.

При этом премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года при любом сценарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU