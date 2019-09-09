Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон неоднократно заявлял, что страна выйдет из ЕС 31 октября 2019 года при любом сценарии
Изменить размер текста:
Британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из ЕС не будет одобрено британским парламентом.
При этом премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года при любом сценарии.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»