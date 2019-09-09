Трамп: Обмен пленными между Россией и Украиной – это «очень позитивное событие»

9 Сент. 23:55 2019-09-10T00:05:10+03:00

Так президент США заявил журналистам в Белом доме перед вылетом в Северную Каролину

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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы американских журналистов, заявил, что прошедший обмен заключенными между Россией и Украиной – это «очень большой шаг» и «очень позитивное событие».

«Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг», - сказал он репортерам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Северную Каролину.

«Это действительно очень, очень позитивное событие», - повторил Трамп.

Напомним, долгожданный обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» состоялся в субботу, 7 сентября. Ранее сайт kp.ru писал, что в список политзаключенных, которых Украина передала России, Киев изначально пытался включить граждан, уже обменянных в 2017 году. В этом списке также присутствует Руслан Гаджиев, которого сняли с обмена в последний момент, а вот Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха в нем нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730683" frameborder="0"></iframe> Зеленский прибыл прямо к трапу самолета, чтобы встретить украинских граждан, освобождённых из заключения в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU