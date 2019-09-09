Трамп: Обмен пленными между Россией и Украиной – это «очень позитивное событие»
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы американских журналистов, заявил, что прошедший обмен заключенными между Россией и Украиной – это «очень большой шаг» и «очень позитивное событие».
«Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг», - сказал он репортерам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Северную Каролину.
«Это действительно очень, очень позитивное событие», - повторил Трамп.
Напомним, долгожданный обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» состоялся в субботу, 7 сентября. Ранее сайт kp.ru писал, что в список политзаключенных, которых Украина передала России, Киев изначально пытался включить граждан, уже обменянных в 2017 году. В этом списке также присутствует Руслан Гаджиев, которого сняли с обмена в последний момент, а вот Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха в нем нет.
Зеленский прибыл прямо к трапу самолета, чтобы встретить украинских граждан, освобождённых из заключения в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU