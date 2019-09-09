2019-09-10T00:05:10+03:00
Политика

Трамп: Обмен пленными между Россией и Украиной – это «очень позитивное событие»

Так президент США заявил журналистам в Белом доме перед вылетом в Северную Каролину
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы американских журналистов, заявил, что прошедший обмен заключенными между Россией и Украиной – это «очень большой шаг» и «очень позитивное событие».

«Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг», - сказал он репортерам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Северную Каролину.

«Это действительно очень, очень позитивное событие», - повторил Трамп.

Напомним, долгожданный обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» состоялся в субботу, 7 сентября. Ранее сайт kp.ru писал, что в список политзаключенных, которых Украина передала России, Киев изначально пытался включить граждан, уже обменянных в 2017 году. В этом списке также присутствует Руслан Гаджиев, которого сняли с обмена в последний момент, а вот Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха в нем нет.

Зеленский прибыл прямо к трапу самолета, чтобы встретить украинских граждан, освобождённых из заключения в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что не так с этим обменом

Военкор «КП» Александр Коц – об освобожденных Украиной и вернувшихся домой и о тех, кто почему-то остался в заключении (подробности).

МНЕНИЕ

Мы не пленных меняли, мы обменяли войну на мир. Войну, где русские ненавидели русских!

Колумнист «КП» Сергей Мардан о том, как важно освобождение знаковых фигур в Киеве и Москве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крым приехала делегация общественников из США
Нацбанк Украины снял ограничение на вывод средств для иностранцев
В МИД РФ анонсировали визит Лаврова в Ирак
В Нидерландах три человека погибли при стрельбе
Спасатели вышли на связь с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
Диетолог рассказала о вреде сухих завтраков для детей
В стартовый состав сборной России на матч отбора Евро-2020 против Казахстана попал Денис Черышев
Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit
США планируют ввести санкции в отношении Турции за покупку российских С-400
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой
"Действующий глава Абхазии набирает большинство голосов": ЦИК огласил официальные результаты выборов в республике
Генеральный прокурор Украины допустил арест Порошенко
45-летняя бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея
Шойгу позвал французов на парад
"Настоящий антирекорд": За два дня клип Тимати и Гуфа про Москву набрал миллион дизлайков
Двойные стандарты": Жаров прокомментировал позицию Facebook по политической рекламе
ФАС: запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафактной продукции
Миллион верующих собрались на мессу Папы Римского на Мадагаскаре
Британский парламент официально приостановил работу
В Самарской области 55 школ получат пианино за счет федерального бюджета
Матвиенко заявила, что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельность
Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к России быть «нормальной страной»