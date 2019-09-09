2019-09-09T10:40:50+03:00
Политика

Болтон назвал важным событием обмен заключенными между РФ и Украиной

В США пообещали и дальше поддерживать Киев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Родственники и близкие встречают освобожденных заключенныхРодственники и близкие встречают освобожденных заключенныхФото: REUTERS
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Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной и назвал эту процедуру важным событием. Он также выразил надежду на дальнейшее освобождение граждан незалежной, которые остаются под стражей в РФ.

"Этот обмен заключенными является важным событием. Мы надеемся, что в будущем еще больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями". - написал политик у себя на странице в Twitter.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, а также прикрепил к своей записи пост президента США Дональда Трампа, в котором тот поздравляет Россию и Украину с состоявшимся обменом.

"Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", - написал глава государства.

Сайт kp.ru писал, что обмен между РФ и Украиной прошел в субботу, 7 сентября, в формате "35 на 35". Многие страны позитивно оценили такое решение, а бывший президент незалежной Петр Порошенко даже попытался выдать случившееся за свою заслугу.

Зеленский прибыл прямо к трапу самолета, чтобы встретить украинских граждан, освобождённых из заключения в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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