Трамп не сможет посетить пострадавшие от урагана «Дориан» районы Северной Каролины

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-10T06:33:18+03:00

Президент США Дональд Трамп выступает на митинге своих сторонников в Северной Каролине Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Северную Каролину, однако поездку в пострадавшие от урагана «Дориан» районы штата отменил, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, американский лидер не сможет ни посетить эти районы на своем автомобильном кортеже, ни облететь их на вертолете. Причину перемены планов шефа Джадд Дир не уточнил, однако, скорее всего, Дональд Трамп отменил поездку по штату из-за грозы, которая бушует в Северной Каролине.

Некоторое время назад глава Белого дома опубликовал на своей странице в Twitter фотографию с местного аэродрома, на которой запечатлен президентский самолет и молния позади него.

Прибыв в Северную Каролину, Трамп опубликовал на своей странице фотографию с аэродрома, на которой запечатлен президентский самолет и ударяющая позади него молния. Фото: Twitter/realDonaldTrump

«Это потрясающе!», - подписал снимок Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU