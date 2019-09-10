Россия полностью избавилась от чистого государственного долга

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-10T08:34:29+03:00

На 1 августа текущего года объем госдолга федерального правительства и регионов составлял 16,2 триллиона рублей

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В Минфине и ЦБ заявили, что чистый государственный долг РФ стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма, а также падения цен на нефть в 2014 году.

Сообщается, что на 1 августа этого года суммарный объем госдолга федерального правительства и регионов составлял 16,2 триллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU