Россия полностью избавилась от чистого государственного долга
На 1 августа текущего года объем госдолга федерального правительства и регионов составлял 16,2 триллиона рублей
Изменить размер текста:
В Минфине и ЦБ заявили, что чистый государственный долг РФ стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма, а также падения цен на нефть в 2014 году.
Сообщается, что на 1 августа этого года суммарный объем госдолга федерального правительства и регионов составлял 16,2 триллионов рублей.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU