Внешний долг России за год снизился на 12,4%

СЕГОДНЯ 03:03 2019-01-22T03:21:42+03:00

Внешний долг России достиг минимума за десять лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Объем внешнего долга достиг минимума за последние десять лет

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За минувший год внешний долг России снизился на 12,4% – 64,4 миллиарда долларов, – и по состоянию на 1 января 2019 года его сумма составляет 453,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Центробанка.

Это минимальный показатель за последние десять лет – с апреля 2009 года, когда внешний долг составлял 445,5 миллиарда долларов.

В сообщении Банка России отмечается, что внешние обязательства нашей страны сократились во всех институциональных секторах, а снижения государственного долга удалось достичь, в основном, благодаря сокращению долговых обязательств других секторов экономики.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на 1 января 2018 года внешний долг составлял 529,1 миллиарда долларов, это почти на три процента больше, чем в начале 2017 года. Однако постепенно госдолг уменьшался, и уже к 1 октября прошлого года снизился на 9,8% – 467,1 миллиарда долларов.