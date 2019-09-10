В Роскачестве рассказали о продуктах, которые не следует мыть перед употреблением

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-10T10:42:25+03:00

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Перед приготовлением не следует мыть мясо птицы, яйца и грибы в упаковке, поскольку это может стать причиной распространения болезнетворных бактерий. Об это сообщило Роскачество, ссылаясь на исследование министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина.

Американские специалисты сообщают, что в 25% случаев у тех, кто перед приготовлением мыли мясо птицы, была зафиксирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой – вредной бактерией, которую можно уничтожить при длительной термообработке.

Что касается яичной скорлупы, то она содержит тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая может исчезнуть после мытья и бактерии могут попасть в сам продукт.

Купленные в упаковке грибы, по словам экспертов, уже очищены от грязи и хорошо впитывают влагу, поэтому после мытья могут просто испортиться и потерять вкус.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне Роскачество обнаружило опасный охратоксин. А в популярных шоколадных шариках для завтраков.

ИСТОЧНИК KP.RU