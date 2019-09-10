2019-09-10T10:37:22+03:00
Общество

Минздрав планирует приравнять кальяны и вейпы к сигаретам

В ведомстве заявили, что подобные меры не должны вызвать негативной реакции в обществе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министерство здравоохранения РФ в скором времени планирует рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Также ведомство ограничит их употребления в общественных местах.

В Минздраве отметили, что соответствующие меры не должны вызвать негативной реакции у россиян.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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