2019-09-07T07:37:02+03:00
В мире

Пять человек скончались от курения электронных сигарет в США

Также зарегистрировано около 450 случаев заболеваний, связанных с использованием вейпов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США уже пятый человек скончался от курения вейпаВ США уже пятый человек скончался от курения вейпаФото: REUTERS
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По меньшей мере пять человек скончались в США в результате заболеваний, вызванных курением электронных сигарет. Такие данные предоставили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Летальные исходы были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Также известно о порядка 450 пострадавших в результате курения вейпа. Случаи зафиксированы в 33 штатах и на Американских Виргинских островах, сообщается на сайте центров.

Сайт kp.ru писал, что первая смерть от заболевания, вызванного курением вейпа, случилась в штате Иллинойс в конце августа. От легочной недостаточности скончался 20-летний юноша. У него и остальных пострадавших наблюдались проблемы с дыханием и легкими.

Позже выяснилось, что в большинстве случаев причиной попадания в больницу была курительная смерть, которая содержала тетрагидроканнабинол, входящий в состав марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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