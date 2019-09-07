Пять человек скончались от курения электронных сигарет в США
По меньшей мере пять человек скончались в США в результате заболеваний, вызванных курением электронных сигарет. Такие данные предоставили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Летальные исходы были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Также известно о порядка 450 пострадавших в результате курения вейпа. Случаи зафиксированы в 33 штатах и на Американских Виргинских островах, сообщается на сайте центров.
Сайт kp.ru писал, что первая смерть от заболевания, вызванного курением вейпа, случилась в штате Иллинойс в конце августа. От легочной недостаточности скончался 20-летний юноша. У него и остальных пострадавших наблюдались проблемы с дыханием и легкими.
Позже выяснилось, что в большинстве случаев причиной попадания в больницу была курительная смерть, которая содержала тетрагидроканнабинол, входящий в состав марихуаны.
ИСТОЧНИК KP.RU