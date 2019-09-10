2019-09-10T10:58:24+03:00
Происшествия

Наводнение в Таиланде унесло жизни 28 человек

Муссонные ливни на севере и северо-востоке страны продолжаются с конца августа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Муссонные ливни на севере и северо-востоке страны продолжаются с конца августаМуссонные ливни на севере и северо-востоке страны продолжаются с конца августаФото: REUTERS
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С 29 августа из-за сезонных наводнений, вызванных муссонными ливнями, на севере и северо-востоке Таиланда погибли 28 человек. Были повреждены более 370 тысяч домов и более 50 сельских дорог остаются непроходимыми.

Метеорологический департамент страны предупреждает об опасности новых наводнений.

На данный момент ливни продолжаются в 32 из 77 провинций. Как сообщает газета Bangkok Post наиболее пострадавшими от непогоды считаются провинции Питсанулок, Пичит, Амнат Чароен, Ясотхон, Убон Ратчатхани, Рой Ет и Сисакет.

Муссонные ливни – сезонное явление, из-за которого ежегодно наводнения происходят в Таиланде и в соседних странах. Наибольшее количество осадков приходится на период с августа по октябрь.

Напомним, сильнейшие муссонные ливни накрыли Южную Азию в конце июня. Тогда жертвами стихии стали более 200 человек, тысячи пострадали, десятки пропали без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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