2019-09-10T11:32:51+03:00
Экономика

На предприятиях раскритиковали идею Минпросвещения прекратить обучать слесарей

Это приведет к кадровому голоду во многих сферах, в том числе в оборонном секторе
Елена АКИМОВА
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На предприятиях уже сейчас отмечают кадровый голодНа предприятиях уже сейчас отмечают кадровый голодФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Министерство просвещения выступило с инициативой прекратить набор в колледжи и ПТУ слесарей, станочников и технологов. Пересмотр программы образования может произойти уже в 2021 году. По мнению представителей отрасли, это приведет к катастрофичным последствиям.

Уже сейчас российские предприятия испытывают кадровый голод и вынуждены искать специалистов среди предпенсионеров. Ситуация ударит в том числе и по заводам, изготавливающим оборудование для отечественного оборонно-промышленного комплекса, сложную гражданскую и военную технику.

- Отказавшись от подготовки кадров мы, по сути, не сможем производить ни ракеты, ни военную технику, - рассуждает руководитель завода «Кубаньжелдормаш» Вячеслав Яковлев.

Под сокращение попадут такие специальности, как наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник (металлообработка), оптик-механик, специалисты в сфере монтажа и технической эксплуатации промышленного оборудования (по отраслям), а также в автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) и т. д. Вместо них появятся современным робототехника, мехатроника и другие.

- Вопрос «нужно ли обучать специалистов в училищах» напоминает вопрос «нужно ли мыть руки по утрам». Только после получения начального образования человек может учиться работать с более сложной техникой, - комментирует News.ru ведущий конструктор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Яковлев.

На многих предприятиях отмечают, что если перестать обучать молодых специалистов сейчас, то через несколько лет работать будет некому. Сами предприятия часто не в силах выделять средства на обучение кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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