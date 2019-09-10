Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро Украины

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-10T12:28:27+03:00

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Адвокат экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, Игорь Головань, заявил, что политик не придет во вторник, 10 сентября, на допрос в Госбюро расследований из-за работы в Верховной раде.

Таким образом, бывший президент Украины уже трижды пропустил допрос в ведомстве. Адвокат заявил, что политик сильно занят работой в украинском парламенте. Кроме того, по словам Головань, повестка была ему вручена несвоевременно. Порошенко снова пропустит допрос в Госбюро расследований Украины, пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-лидер Незалежной Петр Порошенко призвал Украину не расслабляться после обмена задержанными с Россией. Бывший президент Украины похвали себя за причастность к возвращению украинцев в Киев. Он поздравил с возвращением на Родину украинских моряков и членов их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU