Путин наградил орденами Юрия Куклачева и Равиля Гайнутдинова

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-10T12:09:17+03:00

Также награды "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоился генеральный директор РЖД Олег Белозеров

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Российский глава Владимир Путин подписал указ о награждении граждан РФ из разных профессиональных сфер госнаградами Российской Федерации.

Так, президент наградил депутата Госдумы Артура Чилингарова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Путин не обошел страной и самого знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева. Он был награжден орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU