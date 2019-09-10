Путин наградил орденами Юрия Куклачева и Равиля Гайнутдинова
Также награды "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоился генеральный директор РЖД Олег Белозеров
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Российский глава Владимир Путин подписал указ о награждении граждан РФ из разных профессиональных сфер госнаградами Российской Федерации.
Так, президент наградил депутата Госдумы Артура Чилингарова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин не обошел страной и самого знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева. Он был награжден орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
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ИСТОЧНИК KP.RU