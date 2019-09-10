В Управделами президента РФ прокомментировали публикации о "шпионе ЦРУ" в рядах ведомства

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-10T12:46:07+03:00

Сообщается, что Олег Смоленков никогда не был сотрудником управления

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В Управлении делами президента РФ заявили, что россиянин Олег Смоленков, которого СМИ называют возможным агентом ЦРУ, никогда не работал в ведомстве.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова прокомментировала статьи ряда СМИ о том, что Смоленков якобы был сотрудником управления до 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU