В Минобороны опровергли сообщения об ударах российских ВВС по Идлибу

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-10T12:55:08+03:00

В Минобороны опровергли удары российских ВВС по Идлибу Фото: ТАСС

В военном ведомстве назвали эти сообщения "очередным фейком"

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В Минобороны РФ опровергли сведения о том, что российские ВВС нанесли удар по зоне деэскалации Идлиб.

Информация об этом появилась ранее, но она не соответствует действительности.

В военном ведомстве отметили, что с момента договоренностей о прекращении огня никаких боевых операций не проводится.

- С 31 августа, после введения режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, самолёты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют, — сообщают в Министерстве обороны РФ.

Сведения об ударах по высоте Джабаль аль-Акрад «является очередным фейком», цитирует RT заявление военных.

Ранее Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии объявил об американской атакой в зоне деэскалации Идлибе, которая поставила под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня.

1 сентября, коалиция во главе с США в окрестностях города Идлиб нанесла удар по позициям боевиков, связанных с «Аль-Каидой»* (террористическая группировка, запрещенная в РФ*), не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU