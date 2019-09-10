2019-09-10T19:26:23+03:00
Общество

Обвиняемый в шпионаже бывший сотрудник МИД РФ бросил больную мать

За матерью Олега Смоленкова ухаживают посторонние люди
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мать бывшего чиновника живет в однокомнатной квариреМать бывшего чиновника живет в однокомнатной квариреФото: Елена БЕЗГОДОВА
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Бывший чиновник Олег Смоленков, которого обвиняют в шпионаже, уехал с семье в Черногорию несколько лет назад. Правда, как сообщает сайт mk.ru, семьей для экс-сотрудника МИД РФ были только жена и ребенок, но не мать. Журналисты узнали, что пожилая женщина больна и находится под опекой соцработников. Пока сын находится в США, за матерью Смоленкова ухаживают в том числе посторонние люди.

Когда-то беглый чиновник проживал в однокомнатной квартире на улице Зои и Александра Космодемьянских вместе с матерью Валентиной Николаевной. Раньше женщина трудилась в управлении здравоохранения САО. Соседи говорят, что сына она воспитывала одна, про отца Смоленкова мало что известно.

В 2018 году квартира, которая была в собственности семьи, вдруг перешла во владение к теще беглого чиновника. Правда больную мать Смоленкова выселять не стали. Журналистам удалось узнать, что за ней ухаживает сиделка. Она то и рассказала, что пенсионерка сильно болеет, иногда даже зовет на помощь. К ней наведываются соцработники, заходят помочь соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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