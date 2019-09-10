2019-09-10T02:29:17+03:00
В мире

Источник: никакого серьёзного ущерба «американский шпион в Кремле» нанести не мог

Чиновник Олег Смоленков с семьёй бесследно исчезли в Черногории два года назад. Появилась версия, что это была эвакуация
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Источник: никакого серьёзного ущерба «американский шпион в Кремле» нанести не могИсточник: никакого серьёзного ущерба «американский шпион в Кремле» нанести не мог
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Вначале это казалось очередным неуклюжим вбросом американских СМИ на тему «русских шпионов»: некий высокопоставленный московский чиновник работал на ЦРУ, а когда возникла угроза провала, его два года назад пришлось эвакуировать…

Но блогеры сопоставили данные и выдвинули такую версию событий. Оказывается, в конце июня 2017 года на отдыхе в Черногории бесследно пропал с семьёй сотрудник Управделами президента РФ Олег Смоленков. У людей, насмотревшихся шпионских сериалов последнего времени, тут же возникла мысль: это и была «эвакуации» — когда объект уезжает в третью страну под благовидным предлогом (туризм), там его встречает куратор (в данном случае из ЦРУ) с новым паспортом — и прощай, родина.

Действительно ли Смоленков был шпионом? «КП» отвечает на три главных вопроса о скандальном деле.

1. К каким тайнам имел доступ Смоленков?

Жена Олега Смоленкова — Антонина работала в аппарате Правительства РФ, а он сам — во внешнеполитическом блоке Администрации Президента (АП) РФ. В общем, важные сведения у них обоих были… вопрос лишь — под каким грифом?

— Разумеется, он имел доступ к информации, но не военно-стратегического характера, — сказал «КП» источник в дипломатических кругах. — Как правило, такие сотрудники занимаются бумажной работой: готовят аналитические записки (на основе ПУБЛИЧНЫХ, несекретных данных), которые ложатся на стол первым лицам. Но люди такого уровня никогда не принимают решения на основе лишь одного источника. Допустим, приходит бумага из АП, бумага из МИДа, донесения спецслужб (уже по-настоящему секретные) — и первое лицо их анализирует. То есть даже если гипотетический «агент Олег» рассказал американцам, над какими бумагами работал, то это ничего не значит: он стоял слишком низко, чтобы видеть весь «стратегический узор» нашей внешней политики. Хотя какие-то вещи — например, даты и повестку встреч с лидерами других стран — мог знать. Но, опять же, в отрыве от стратегии такая информация ничего не стоит.

— Я не думаю, что Смоленков был шпионом в привычном понимании, — сказал «КП» источник в российских политических кругах, осведомлённый об этом деле. — У наших органов контрразведки есть способы выявлять таких людей, их берут под колпак, скармливают дезу и арестовывают при попытке эвакуации. Он мог оказать американцам некую единовременную услугу и попросить об ответной «любезности». Тогда, в 2017 году, часть американских элит искренне верила собственному бреду, что «Трамп — агент Кремля», и высокопоставленного перебежчика хотели использовать в игре против магната. Но не получилось (скорее всего, на самом деле он ничего серьёзного не знал). Вот его сейчас и «рассекретили», чтобы изобразить «вербовку русского» как свою великую победу и заодно вновь ударить Трампа: в либеральных СМИ открытым текстом говорится, что его эвакуировали, поскольку боялись: агента может сдать русским… сам хозяин Белого Дома.

И ещё одна зацепка: ранее Смоленков работал… в посольстве РФ в США! Там, в Вашингтоне, и могло завязаться его первое знакомство с будущими «кураторами».

Поначалу информация о высокопоставленном агенте ЦРУ в Кремле казалась очередным вбросом американских СМИ Фото: REUTERS

Поначалу информация о высокопоставленном агенте ЦРУ в Кремле казалась очередным вбросом американских СМИФото: REUTERS

2. Почему именно Черногория?

5 июня 2017 года — за пару недель до отъезда Смоленкова — Черногория официально вступила в НАТО. Так что всевозможные сотрудники явных и тайных американских структур получили возможность действовать там почти как у себя дома. Что, конечно, облегчало эвакуацию. Далее, это популярное туристическое направление с безвизовым въездом: хоть сегодня покупай на самолёт и лети. В разгар турсезона это ни у кого вопросов не вызовет — тем более, он не сотрудник МВД, отлучаться «в капстраны» имеет право.

— Точка эвакуации выбрана грамотно. Черногория граничит с Косово, которое де-факто является протекторатом американцев. Его могли переправить через границу (скажем, на автомобиле с дипломатическими номерами) на американскую базу Кэмп-Бондстил на юге Косово, а оттуда прямым спецрейсом доставить в США, — полагает источник «КП».

Вместе с собой в ту загранпоездку супруги взяли троих несовершеннолетних детей.

3. Что теперь?

Строго говоря, прямых доказательств, что «кремлёвский шпион» действительно существовал (и что это и впрямь загадочно пропавший Смоленков) пока нет. А в США, и в России официальные лица всё отрицают.

— И за океаном, и в Европе есть немало людей, которые всерьёз верят в «российскую агрессию» и торпедируют любые попытки потепления отношений между двумя сверхдержавами. Не случайно, что «кремлёвского агента» расчехлили именно сейчас: это серьёзный удар по атмосфере доверия между лидерами двух стран, которая с таким трудом начала выстраиваться, — говорит политолог Михаил Фрибен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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