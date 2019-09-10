На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги: Нетаньяху эвакуировали службы безопасности

СЕГОДНЯ 21:45 2019-09-10T21:58:24+03:00

Несколько дней назад Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Во вторник 10 сентября в двух городах Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сирены включили в городах Ашкелон и Ашдод. Об этом сообщают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сотрудники службы безопасности прямо с заседания эвакуировали премьер-министра страны Натаньяху, который за несколько минут до включения сирен выступал с призывом к жителям укрыться в убежища. Боевики, как сообщает ЦАХАЛ вновь открыли огонь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/731320" frameborder="0"></iframe> Сотрудники службы безопасности эвакуируют премьер-министра Израиля..

- После первоначального сообщения о тревоге, боевики «Железного купола» обнаружили два пуска из сектора Газа на территорию Израиля, -сообщает Армия обороны Израиля на официальной странице в твиттер.

Напомним, 7 сентября Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа, где расположены объекты военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

ИСТОЧНИК KP.RU