На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги: Нетаньяху эвакуировали службы безопасности
Во вторник 10 сентября в двух городах Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сирены включили в городах Ашкелон и Ашдод. Об этом сообщают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сотрудники службы безопасности прямо с заседания эвакуировали премьер-министра страны Натаньяху, который за несколько минут до включения сирен выступал с призывом к жителям укрыться в убежища. Боевики, как сообщает ЦАХАЛ вновь открыли огонь.
Сотрудники службы безопасности эвакуируют премьер-министра Израиля..
- После первоначального сообщения о тревоге, боевики «Железного купола» обнаружили два пуска из сектора Газа на территорию Израиля, -сообщает Армия обороны Израиля на официальной странице в твиттер.
Напомним, 7 сентября Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа, где расположены объекты военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.
ИСТОЧНИК KP.RU