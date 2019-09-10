2019-09-10T21:58:24+03:00
Политика

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги: Нетаньяху эвакуировали службы безопасности

Сигнал услышали жители двух городов (видео)
Юлия САЛЬНИКОВА
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Несколько дней назад Израиль нанес ответный удар по Сектору ГазаНесколько дней назад Израиль нанес ответный удар по Сектору ГазаФото: REUTERS
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Во вторник 10 сентября в двух городах Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сирены включили в городах Ашкелон и Ашдод. Об этом сообщают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сотрудники службы безопасности прямо с заседания эвакуировали премьер-министра страны Натаньяху, который за несколько минут до включения сирен выступал с призывом к жителям укрыться в убежища. Боевики, как сообщает ЦАХАЛ вновь открыли огонь.

Сотрудники службы безопасности эвакуируют премьер-министра Израиля..

- После первоначального сообщения о тревоге, боевики «Железного купола» обнаружили два пуска из сектора Газа на территорию Израиля, -сообщает Армия обороны Израиля на официальной странице в твиттер.

Напомним, 7 сентября Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа, где расположены объекты военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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