Правительство Японии провело самороспуск

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-11T07:18:58+03:00

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Правительство Японии ушло в отставку в полном составе во время проведения экстренного заседания. Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в канцелярии премьер-министра страны Синдо Абэ.

Роспуск кабмина связан с кадровыми перестановками, которые предстоит провести главе правительства. Ожидается, что он объявит новый состав уже в ближайшие несколько часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU