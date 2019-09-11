Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на два миллиона рублей
В цехе по производству здорового питания обнаружены многочисленные нарушения и возбудитель сальмонеллеза
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Управление Роспотребнадзора по Москве вынесло в отношении компании Healthy Food 16 постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму почти в два миллиона рублей.
Расследование было проведено по факту отравления сотрудников офисных центров. Все они питались продуктами из вендинговых автоматов Healthy Food.
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ИСТОЧНИК KP.RU