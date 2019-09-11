Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-11T08:52:04+03:00

В цехе по производству здорового питания обнаружены многочисленные нарушения и возбудитель сальмонеллеза

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Управление Роспотребнадзора по Москве вынесло в отношении компании Healthy Food 16 постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму почти в два миллиона рублей.

Расследование было проведено по факту отравления сотрудников офисных центров. Все они питались продуктами из вендинговых автоматов Healthy Food.

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ИСТОЧНИК KP.RU