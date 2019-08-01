Автоматы Healthy food закрыли на 3 месяца после массового отравления
После массового отравления едой из вендинговых аппаратов Healthy food Гагаринский суд Москвы признал компанию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и принял решение о закрытии автоматов сети на 3 месяца.
«Суд признал ООО «До луны и обратно» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток», — передает ТАСС комментарий представителя московского суда.
Ранее, по факту массового отравления столичный Роспотребнадзор начал расследование и обнаружил нарушения в условиях хранения в цехе Healthy food.
Напомним, с 16 июля в течение недели 95 офисных сотрудников из разных бизнес-центров Москвы обращались в больницы с жалобами на отравление после употребления еды из вендинговых автоматов Healthy food, у большинства диагностировали сальмонеллез.
ИСТОЧНИК KP.RU