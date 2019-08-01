СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-01T17:14:24+03:00

Автоматы Healthy food закрыли на 3 месяца после массового отравления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

После массового отравления едой из вендинговых аппаратов Healthy food Гагаринский суд Москвы признал компанию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и принял решение о закрытии автоматов сети на 3 месяца.

«Суд признал ООО «До луны и обратно» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток», — передает ТАСС комментарий представителя московского суда.

Ранее, по факту массового отравления столичный Роспотребнадзор начал расследование и обнаружил нарушения в условиях хранения в цехе Healthy food.

Напомним, с 16 июля в течение недели 95 офисных сотрудников из разных бизнес-центров Москвы обращались в больницы с жалобами на отравление после употребления еды из вендинговых автоматов Healthy food, у большинства диагностировали сальмонеллез.

ИСТОЧНИК KP.RU