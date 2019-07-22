СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-22T18:36:08+03:00

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 80 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из больниц выписано 32 пострадавших, пять продолжают лечение

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Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 80 человек, из больниц выписано 32 пострадавших, пять продолжают лечение. Такие данные предоставили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализированы 37 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор поясняет, число зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медпомощью, а не с новыми заболеваниями. У большинства заболевших диагностирован сальмонеллез. Госпитализация понадобилась 26 пострадавшим. Источник Интерфакс сообщал, что из больниц были выписаны все, кому потребовалась госпитализация.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, пресс-службе компании Healthy food сообщили о случаях фиктивных обращений за медпомощью.

Напомним, по факту массового отравления Роспотребнадзор начал расследование и обнаружил нарушения в цехе Healthy food.

ИСТОЧНИК KP.RU