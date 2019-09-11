Снижение доходов сплотило семьи: россияне стали реже разводиться
За первые полгода 2019-го на тысячу заключенных браков пришелся 621 бракоразводный процесс
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Россияне стали на 12% реже разводиться. Если за первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 705 разрушенных союзов на тысячу новых пар, то с начала 2019-го этот показатель составил 621 к 1000. Такие данные предоставил Росстат.
Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что причиной является снижение реальных доходов населения - вести совместное хозяйство просто выгоднее.
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ИСТОЧНИК KP.RU