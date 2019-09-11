Снижение доходов сплотило семьи: россияне стали реже разводиться

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-11T09:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Россияне стали на 12% реже разводиться. Если за первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 705 разрушенных союзов на тысячу новых пар, то с начала 2019-го этот показатель составил 621 к 1000. Такие данные предоставил Росстат.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что причиной является снижение реальных доходов населения - вести совместное хозяйство просто выгоднее.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU