2019-09-11T11:58:09+03:00
Политика

Новак завил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕС по транзиту газа

Глава Минэнерго сообщил, что трехсторонняя встреча по газовому вопросу может состоятся 19 сентября
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новак завил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕС по транзиту газаНовак завил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕС по транзиту газаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Москва готова провести трехстороннюю встречу с Киевом и Евросоюзом по вопросу транзита газа 19 сентября. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

«19-е число будем считать согласованным. Мы готовы с российской стороны провести такие переговоры», - сказал министр.

Новак отметил, что дату 19 сентября он обсуждал с замглавой Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошом Шефчовичом, и «слышал, что украинская сторона также согласовала эту дату». Однако глава Минэнерго подчеркнул, что точная дата будет названа только после консультации с Украиной.

Напомним, ранее Новак сообщил, что Москва предложила Киеву заключить мировое соглашение с «Газпромом». Министр уточнил, что российская компания готова обеспечить поставки газа для потребителей Украины по сниженной цене, до 25% от настоящего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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