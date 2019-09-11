Новак завил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕС по транзиту газа
Москва готова провести трехстороннюю встречу с Киевом и Евросоюзом по вопросу транзита газа 19 сентября. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.
«19-е число будем считать согласованным. Мы готовы с российской стороны провести такие переговоры», - сказал министр.
Новак отметил, что дату 19 сентября он обсуждал с замглавой Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошом Шефчовичом, и «слышал, что украинская сторона также согласовала эту дату». Однако глава Минэнерго подчеркнул, что точная дата будет названа только после консультации с Украиной.
Напомним, ранее Новак сообщил, что Москва предложила Киеву заключить мировое соглашение с «Газпромом». Министр уточнил, что российская компания готова обеспечить поставки газа для потребителей Украины по сниженной цене, до 25% от настоящего уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»