Нормативные акты СССР и РСФСР прекратят действие до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-11T12:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Документы утратят силу с наступлением 2020 года. Речь идет о старых санитарных нормах и правилах контроля за производством, в том числе декрете совета наркомов Советского Союза о восьмичасовом рабочем дне и постановлении Совмина об утверждении республиканских техусловий о мясоварении.

"Акты СССР должны прекратить свое действие с 1 января следующего года. Распоряжение подписано", - сообщил Медведев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU