2019-09-11T12:22:42+03:00
Политика

Нормативные акты СССР и РСФСР прекратят действие до конца 2019 года

Речь идет о старых санитарных нормах, правилах контроля производства и др.
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Документы утратят силу с наступлением 2020 года. Речь идет о старых санитарных нормах и правилах контроля за производством, в том числе декрете совета наркомов Советского Союза о восьмичасовом рабочем дне и постановлении Совмина об утверждении республиканских техусловий о мясоварении.

"Акты СССР должны прекратить свое действие с 1 января следующего года. Распоряжение подписано", - сообщил Медведев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме отреагировали на британские заявления о «Большой игре»
Назван самый провальный фильм в истории современного кинематографа
В Японии из-за тайфуна без света остаются около полмиллиона домов
В Киргизии оценят правомерность действий силовиков при задержании Атамбаева
Новак завил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕС по транзиту газа
Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении
МИД России прокомментировал отставку Болтона
Робот «Федор» больше не вернется в космос
Китайский автопром обошел по популярности японский и европейский
Криштиану Роналду оформил "покер" за сборную
Меркель сообщила о работе над проведением встречи в «нормандском формате»
Почти 80% россиян удовлетворены своей работой
В США из-за возгорания поезда с опасными химикатами эвакуировали три школы
США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
Суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру
В отношении Порошенко и Климкина возбуждено уголовное дело
Александру Розенбауму удалили злокачественную опухоль
Снижение доходов сплотило семьи: россияне стали реже разводиться
В Подмосковье налетчики отобрали у инкассаторов около 15 млн рублей