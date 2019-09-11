Нормативные акты СССР и РСФСР прекратят действие до конца 2019 года
Речь идет о старых санитарных нормах, правилах контроля производства и др.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Документы утратят силу с наступлением 2020 года. Речь идет о старых санитарных нормах и правилах контроля за производством, в том числе декрете совета наркомов Советского Союза о восьмичасовом рабочем дне и постановлении Совмина об утверждении республиканских техусловий о мясоварении.
"Акты СССР должны прекратить свое действие с 1 января следующего года. Распоряжение подписано", - сообщил Медведев.
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ИСТОЧНИК KP.RU