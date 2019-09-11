«Кто должен отвечать за фейк»: Захарова прокомментировала увольнение Болтона

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-11T14:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Комментируя отставку советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила об одном из фейков, предложив американскому политику извиниться.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, именно спустя три месяца после заявления Болтона о том, что Москва якобы распространяет ложную информацию о разногласиях в администрации президента США, американский лидер Дональд Трамп уволил своего советника, объяснив это «несогласием со многими его предложениями, как и другие в администрации».

«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора», — сказала Захарова.

Напомним, 10 сентября стало известно, что глава Белого дома объявил Болтону, что он и президентская администрация больше не нуждаются в его услугах, предложив Болтону подать в отставку. Трамп объяснил такое решение разногласиями по множеству вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU