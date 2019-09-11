Россияне стали употреблять почти вдвое меньше алкоголя

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-11T14:51:43+03:00

В год на одного человека приходится в среднем 9,7 литров спиртного

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В России значительно снизился уровень потребления алкоголя. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, принимаемые государством меры по снижению употребления спиртного действительно эффективны. Об этом можно судить не только по данным продаж, но и по динамике заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя.

На настоящий момент на одного жителя нашей страны приходится в среднем около 9,7 литров спиртных напитков. "Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше", - заявил замминистра. Он также напомнил, что 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

"Трезвость = независимость. Чем больше трезвости, тем больше независимости. Каждый, конечно, сам решает, насколько он хочет быть свободным", - написал Салагай у себя на странице в социальных сетях.

Сайт kp.ru писал, что Минздрав решил использовать новую формулу вычисления потребляемого россиянами алкоголя. Учитываться будет даже те спиртные напитки, которые были выпиты за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU