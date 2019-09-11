Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-11T15:11:27+03:00

Премьер-министр заявил, что новое трудовое законодательство должно давать человеку выбор в том, как ему организовать свой рабочий день

Изменить размер текста: A A

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России для некоторых профессий может наступить «хоть завтра», для других это вопрос будущего. Соответствующие заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Что касается четырехдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а для некоторых видов деятельности это далекая перспектива», - сказал глава российского кабмина.

Медведев отметил, что новое трудовое законодательство должно позволять работнику самостоятельно организовывать свой рабочий день и решать, как трудиться. Однако, «работодатели не должны чувствовать себя в накладе, они руководят производством».

Премьер-министр сообщил, что он проведет отдельное совещание с участием и работодателей, и профсоюзов для рассмотрения вопроса о возможном сокращении рабочей недели.

Напомним, ранее Медведев сообщил, что «будущее за четырехдневной рабочей неделей». После чего министр труда и социальной защиты Максим Топилин не исключил переход на «четырехдневку» в России, но в «далекой перспективе». Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что такое решение требует всестороннего обсуждения. В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что сокращение рабочий недели осложнит достижение целевых показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU