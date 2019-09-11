Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-11T15:51:00+03:00

Такое право получат в МВД, ФСБ, ФСО и Росгвардии

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Силовикам могут разрешить сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над аэропортами и в местах скопления людей. Соответствующие положения содержатся в законопроекте, который будет рассматривать Госдума.

Пока данная мера находится в стадии обсуждения, но многие эксперты сходятся во мнении, что это поможет повысить безопасность полетов авиации, а также защитит от потенциальных атак террористов.

«Лицензии на отстрел» получат представители МВД, ФСО, ФСБ и Росгвардии.

- Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях, - комментирует «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

В настоящий момент силовики пресекают полеты над Кремлем, на Лубянской площади в Москве (у здания ФСБ России), над мостом через Керченский пролив. В каждом случае срабатывает радиоэлектронный барьер, который глушит сигнал и не дает аппарату залететь на территорию.

Многие согласны, что сферу использования дронов нужно регулировать, так как нарушение пространства летательными аппаратами фиксируется повсеместно, например, над территориями аэропортов.

–– Запуск дрона – это не просто шалость. Такие аппараты представляют реальную угрозу для авиации. Нужно быть реалистами и понимать, что когда-нибудь наступит день, когда дрон унесет человеческие жизни, - сказал «Известиям» главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.

Кстати, в аэропортах уже начали тестировать системы по обнаружению беспилотных летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU