2019-09-11T15:57:35+03:00
Политика

В Киеве заявили, что подготовились к «сложным» переговорам с Москвой по газу

По словам премьер-министра Украины, накопленные запасы голубого топлива позволят незалежной чувствовать себя уверено при обсуждении газового вопроса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Киеве заявили, что подготовились к сложным переговорам с Россией по газуВ Киеве заявили, что подготовились к сложным переговорам с Россией по газуФото: REUTERS
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Газовые переговоры Киева с Москвой будут сложными, но «Нафтогаз» подготовился и накопил в подземных газохранилищах рекордные за 7 лет 19 миллиардов кубометров голубого топлива. Соответствующие заявление сделал премьер-министра Украины Алексей Гончарук.

«Для того, чтобы иметь уверенные позиции, чтобы не стать жертвой давления в переговорах, государство Украина наполнила свою систему таким образом, чтобы быть минимально уязвимой к попыткам нажать во время переговоров», – заявил глава украинского правительства.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о готовности России провести трехстороннюю встречу с Украиной и Евросоюзом по вопросу транзита газа 19 сентября. По его словам, сторона готовы обсудить газовый вопрос, но окончательная дата будет названа после консультации с Киевом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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