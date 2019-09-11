2019-09-11T16:22:23+03:00
Политика

Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человеком

Однако глава российского МИД подчеркнул, что по большинству вопросов он не соглашался с советником Трампа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человекомЛавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человекомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отправленный в отставку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - эрудированный человек и с ним интересно общаться, но у него резкий стиль с опорой на силовые методы. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Джон Болтон очень приятный собеседник, очень знающий, очень эрудированный человек и с ним интересно разговаривать. Что касается его политических взглядов, то мы с ним по большинству вопросов не соглашались: у него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе военно-силовые методы», - сказал глава российского МИД.

Лавров отметил, что много военных инициатив экс-советник Трампа продвигал в отношении современных кризисных ситуаций, таких как Венесуэла и Иран.

Напомним, 10 сентября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отправил Болтана в отставку, пояснив что он и президентская администрация больше не нуждаются в его помощи. Глава Белого дома заявил, что такое решение принято из-за «разногласий по множеству вопросов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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