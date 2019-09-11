2019-09-11T16:34:59+03:00
Политика

Кирилл Вышинский: Мне предлагали сделки со следствием

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск
Александр КОЦ@sashakots
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Кирилл Вышинский обвинялся украинским следствием в государственной изменеКирилл Вышинский обвинялся украинским следствием в государственной изменеФото: Андрей ГОРБУНОВ
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Экс-глава РИА НОВОСТИ Украина дал интервью Радио «Комсомольская правда»

- Сделки были разные, - рассказал журналистам «КП» Кирилл Вышинский в студии радио «Спутник» МИА «Россия сегодня». - Было предложение написать заявление на обмен. Было предложение: признай вину, быстренько тебя помилуем, завтра будешь дома. По-простому, что называется. Типа, дуралей, чего сидишь, чего время тянуть?

- А в чем логика?

- Логика простая. Как только я признаю свою вину, я могу быть помилован президентом. Для того, чтобы быстро вынести приговор, самый простой способ – это признать вину, тогда меня тут же осудят и тут же помилуют. Я ни на то, ни на другое не пошел.

Кирилл Вышинский, напомним, обвинялся украинским следствием в государственной измене. Он прилетел в Москву в субботу в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск

ИСТОЧНИК KP.RU

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