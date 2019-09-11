2019-09-11T16:45:15+03:00
Общество

Соцсеть «ВКонтакте» устранила массовый сбой

Ранее многие пользователи сайта столкнулись с проблемой загрузки изображения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«ВКонтакте» устранила массовый сбой«ВКонтакте» устранила массовый сбойФото: Анастасия ОСИПОВА
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В среду, 11 сентября, жители многих российских городов столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте». Проблемы были связаны с загрузкой изображения.

В пресс-службе компании сообщили, что сбой уже устранен. «У части пользователей не загружались изображения, но мы оперативно все восстановили, сейчас все работает», - передают РИА Новости слова представителей соцсети.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, сообщал, что около 88% пользователей соцсети жалуются на сбои в работе сайта, из них 8% столкнулись с невозможностью прочитать и отправить сообщения, а 3% не могли посмотреть видео.

Нарушения в работе стали отмечать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.

Напомним, в конце августа с проблемой в работе «ВКонтакте» также столкнулись 88% пользователей, из них 5% не могли отправить сообщения и 6% заметили трудности при входе в аккаунт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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