2019-08-28T14:28:07+03:00
Общество

Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»

На проблемы в работе соцсети жалуются около 88% пользователей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В среду, 28 августа, жители многих российских городов столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, около 88% пользователей соцсети жалуются на сбои в работе сайта, из них 5% заметили трудности при отправке сообщений и 6% при входе в аккаунт.

Нарушения в работе стали отмечать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Кирова.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне, в июле, жители многих российских городов также сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте». Тогда около на сбои в работе сайта жаловались 81% россиян, 14% заявили о трудности при отправке сообщений и 3% при входе в аккаунт. Незадолго до этого произошли масштабные сбои в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсети Facebook и Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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