Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»
В среду, 28 августа, жители многих российских городов столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, около 88% пользователей соцсети жалуются на сбои в работе сайта, из них 5% заметили трудности при отправке сообщений и 6% при входе в аккаунт.
Нарушения в работе стали отмечать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Кирова.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне, в июле, жители многих российских городов также сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте». Тогда около на сбои в работе сайта жаловались 81% россиян, 14% заявили о трудности при отправке сообщений и 3% при входе в аккаунт. Незадолго до этого произошли масштабные сбои в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсети Facebook и Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU