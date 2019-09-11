Нетаньяху встретится в Сочи с Путиным и Шойгу

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-11T17:23:00+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 12 сентября посетить Сочи. Визит израильского лидера в Россию продлится всего один день. Он специально прилетает в страну, чтобы обсудить с российским президентом и министром обороны России.

- Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации, -цитирует слова представителей израильской канцелярии РИА Новости.

До выборов в Израиле остается меньше недели, они назначены на 17 сентября. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что в случае получения большинства голосов он хочет увеличить территорию страны за счет присоединения территорий вдоль реки Иордан.

Нетаньяху уже высказывал такое предложение в апреле этого года. Он заявил, что «не будет ни с кем делить Иерусалим».

ИСТОЧНИК KP.RU