2019-09-11T17:23:00+03:00
Политика

Нетаньяху встретится в Сочи с Путиным и Шойгу

Премьер-министр Израиля совершит однодневный визит в Россию, чтобы обсудить «сирийский вопрос»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Нетаньяху приедет в Россию 12 сентябряНетаньяху приедет в Россию 12 сентябряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 12 сентября посетить Сочи. Визит израильского лидера в Россию продлится всего один день. Он специально прилетает в страну, чтобы обсудить с российским президентом и министром обороны России.

- Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации, -цитирует слова представителей израильской канцелярии РИА Новости.

До выборов в Израиле остается меньше недели, они назначены на 17 сентября. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что в случае получения большинства голосов он хочет увеличить территорию страны за счет присоединения территорий вдоль реки Иордан.

Нетаньяху уже высказывал такое предложение в апреле этого года. Он заявил, что «не будет ни с кем делить Иерусалим».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря
В Госкорпорации опровергли информацию о строительстве вертолетоносцев в Крыму
Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца
Суд прекратил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова
Соцсеть «ВКонтакте» устранила массовый сбой
Кирилл Вышинский: Соседи обрадовались моему освобождению
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Кирилл Вышинский: Мне предлагали сделки со следствием
Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человеком
В США разбился грузовой самолет с двумя людьми на борту
Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
В Киеве заявили, что подготовились к «сложным» переговорам с Москвой по газу
Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов