Нетаньяху встретится в Сочи с Путиным и Шойгу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 12 сентября посетить Сочи. Визит израильского лидера в Россию продлится всего один день. Он специально прилетает в страну, чтобы обсудить с российским президентом и министром обороны России.
- Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации, -цитирует слова представителей израильской канцелярии РИА Новости.
До выборов в Израиле остается меньше недели, они назначены на 17 сентября. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что в случае получения большинства голосов он хочет увеличить территорию страны за счет присоединения территорий вдоль реки Иордан.
Нетаньяху уже высказывал такое предложение в апреле этого года. Он заявил, что «не будет ни с кем делить Иерусалим».
ИСТОЧНИК KP.RU