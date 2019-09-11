2019-09-11T21:13:17+03:00
Политика

Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа

Об этом сообщил директор «Нафтогаза Украины» на пресс-конференции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украина может потребовать компенсации за газУкраина может потребовать компенсации за газФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В случае, если «Газпром» заключит новый транзитный контракт на прежних условиях, Киев намерен требовать с Москвы компенсацию. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обозначил украинскую позицию в ходе конференции 11 сентября. Как сообщает ТАСС, пересматривать Тарифы в Украине не будут только в том случае, если транзит продолжится через территорию страны. В противном случае они намерены взыскать с России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов.

- Если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потер, -сообщил Витренко журналистам Киева.

Ранее сайт kp.ru писал, что российскую компанию «Газпром» призвали выполнить решение Европейского суда юстиции по OPAL и сократить поставку газа на 50 процентов по трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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