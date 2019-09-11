США продаст Польше 32 истребителя пятого поколения F-35

СЕГОДНЯ 21:06 2019-09-11T21:10:40+03:00

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В США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35. Речь об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения. Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA сообщает, что за самолеты Польша заплатит 6,5 миллиардов долларов. Помимо военных самолетов американцы планируют поставить новым покупателям 33 турбореактивных двухконтурных двигателя F-135, а также сопутствующее оборудование к ним. F-35 заменят имеющиеся у Польши самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства.

- Сделка повысит безопасность союзника по НАТО, -сообщили в американском ведомстве.

В США назвали Польшу «важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое процветание в Европе».

После того, как Госдепартамент США одобрил сделку, он направляет в Конгресс США уведомление. Законодательный орган принимает или отклоняет решение Госдепартамента в течение 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU