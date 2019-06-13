Глава НАТО приветствовал решение США увеличить военное присутствие в Польше

СЕГОДНЯ 03:15 2019-06-13T03:15:26+03:00

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Соединенных Штатов увеличить свое военное присутствие в Польше. Об этом глава организации Североатлантического договора сообщил в своем Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее заявление о том, что США увеличат свое военное присутствие в Польше" - написал он.

Столтенберг отметил, что решение Вашингтона свидетельствует о "твердой приверженности США европейской безопасности", а также о прочности трансатлантических связей.

Ранее сайт kp.ru передавал, что президенты СШАи Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в ходе встречи в Белом доме договорились, что Пентагон направит в Польшу тысячу военнослужащих дополнительно к уже находящимся там четырем тысячам американских военных. Эти военнослужащие заниматься материально-техническими вопросами, боевые обязанности не будут входить в их задачи.

Кроме того, Америка перебросила 8 июня на авиабазу Кшесины в Польше предназначенный для наступательных операций американский самолет ЕС-130H Compass Call.

ИСТОЧНИК KP.RU