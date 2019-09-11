Место в очереди за новым iPhone продают за 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:38 2019-09-11T21:38:09+03:00

На популярных интернет-досках объявлений начали появляться сообщения от тех, кто хочет заработать на поклонниках популярного гаджета

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Спустя сутки после презентации компании Apple нового iPhone, в России начали продавать места в очереди на покупку гаджета. Объявления появились на популярных интернет-досках купли-продажи «Авито» и «Юла». Желающие встать в очередь уже с 11 сентября предлагают за свои услуги 400 тысяч рублей. Напомним, официально страт продаж начнется 17 сентября. Так что «бизнесмены» готовы почти неделю стоять в очереди.

- Первые подобные предложения появились еще 9 сентября, 11 сентября на Авито опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, - сообщили в компании «Авито» корреспондентам ТАСС.

В «Юле» ситуация схожая. Минимальный гонорар за стояние в очереди – 20 тысяч рублей.

- Один из наших пользователей, например, готов занимать место за три дня до начала продаж, - сообщили в пресс-службе компании.

Сам iPhone11 с 64 ГБ памяти в России будут продавать за 59990 рублей, то есть дешевле, чем самая высокая стоимость ожидания в очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU