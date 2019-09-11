2019-09-11T08:46:48+03:00
Умные вещи

Нужно ли фанатам Apple заказывать новые iPhone в Гонконге

На этот раз Россия в числе стран, где продажи яблочных новинок начнутся в первую очередь [видео]
Александр МИЛКУС
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Новые айфоны поступят в продажу одновременно по всему миру.Новые айфоны поступят в продажу одновременно по всему миру.Фото: REUTERS
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Увы... На этот раз яблочным фанатам не удастся выделиться, заказывая новые iPhone за границей, а потом небрежно выкладывать их перед собой на столик в кафе.

Продажи iPhone11 , iPhone11 Pro и iPhone11 Pro Max начнутся одновременно с продажами в других ведущих странах мира. И цена будет несколько отличаться от цены за границей. Например iPhone11 в России будут продавать от 59990 рублей за модель с 64 ГБ памяти.

Для сравнения в США его цена составит 699 долларов (по нынешнему курсу это около 46 000 рублей. Но не нужно забывать, что в Штатах есть ещё налог, который не включается в первоначально объявленную стоимость товара. Так что реальная цена окажется около 50 тысяч рублей. Дешевле, чем в России. Но если заказывать перекупщику...

Плюс в США развита программа трейд-ин, когда при покупке нового смартфона можно сдать старый. И тогда доплата составит от 399 долларов. В России такая программа тоже есть. Например, в re:Store при покупке iPhone11 можно сдать iPhone 7 Plus и получить скидку около 15 тысяч рублей.

Зато упала цена на модели прошлого года. Так, предшественник iPhone 11 - iPhone Xr (у него одна камера, а у 11-го -две)- от 49990 (модель с 64 гб памяти).

Apple представила iPhone 11 Pro.Apple представила iPhone 11 Pro

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Для меня это и вправду загадка: каждый раз, вслед за очередной презентацией Apple, раздается понурая критика – ну вот, опять ничего нового, яблочная компания уже не та, вот был бы жив Стив Джобс… И каждый раз сотни сайтов снова устраивают трансляцию из Купертино и показ нового гаджета оформляют, как горячую новость. (подробности)

Пользователи соцсетей оценили новый Iphone 11 Pro с тремя камерами

Смартфон Apple не только впечатлил технической начинкой, но и вдохновил на творчество (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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