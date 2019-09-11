После выхода нового iPhone резко упали цены на старые модели

СЕГОДНЯ 22:44 2019-09-11T22:55:36+03:00

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В России резко упали цены на предыдущие модели iPhone. Это произошло после презентации новой модели iPhone11. Напомним, вечером 10 сентября в театре Стива Джобса представители компании Apple показали свою новую разработку. Телефон обладает камерой для профессиональной съемки, диагональ экране 6.1 дюйма. По сути это усовершенствованная версия смартфона с индексом Xr 2018 года выпуска.

На фоне новинки предыдущие модели уступают последней разработке и в цене. Как сообщают РИА Новости iPhone 8 и 8 Plus раньше стоили 57 и 65 тысяч рублей. Теперь цены на них упали до 40 и 45 тысячи. iPhone XR стоит теперь 50 тысяч вместо 65.

Тем временем в России уже появились объявление о продаже места в очередях за новым гаджетом компании. Авторы объявления предлагают выстоять очередь за сумму от 20 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU