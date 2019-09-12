2019-09-12T00:18:41+03:00
Звезды

СМИ: Экс-ведущий «МузОбоза» Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»

Официального подтверждения этой информации пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иван ДемидовИван ДемидовФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Ведущий популярной в 90-х годах музыкальной программы «МузОбоз» и бывший заместитель министра культуры России Иван Демидов станет руководителем столичного парка «Зарядье».

Такая новость появилась в российских СМИ в среду, 11 сентября. Позже ее, правда, пока неофициально, подтвердил агентству ТАСС источник в московской мэрии.

«Да, это так», - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли ушедший из шоу-бизнеса на госслужбу Иван Демидов возглавит парк «Зарядье».

Агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации пока не поступало: сам Демидов, а также Департамент культуры города Москвы от комментариев отказались.

Ранее в СМИ со ссылкой близкий к мэрии на источник сообщалось, что нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этой должности руководителя учреждения «Мосгорпарк» Вячеслава Дунаева, а его место займет экс-ведущий «МузОбоза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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