2019-09-12T04:16:28+03:00
В мире

Истребители Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Бомбардировка стала ответом на ракетные обстрелы израильской территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Израильские истребители нанесли удары по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе ГазаИзраильские истребители нанесли удары по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе ГазаФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 12 сентября, израильские истребители нанесли удары по нескольким военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Воздушная атака стала ответом на ракетные обстрелы территории еврейского государства со стороны анклава, сообщила Армия обороны Израиля.

«Накануне ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа. В ответ некоторое время назад истребители и беспилотники Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в северной части сектора Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Израильские военные добавили, что продолжат пресекать любые попытки причинить вред своим соотечественникам и «возлагают на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа», передает ТАСС.

Стоит отметить, что обмен ударами между израильтянами и палестинцами продолжается уже третьи сутки. Как писал сайт kp.ru, во вторник сирены воздушной тревоги звучали в двух городах Израиля – Ашкелон и Ашдод, из-за чего премьеру страны Биньямину Нетаньяху пришлось прервать заседание и срочно эвакуироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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