Парламент Швейцарии одобрил введение отпуска для молодых отцов
Речь идет о двух неделях, предоставляемых для ухода за новорожденными
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Национальный совет Федерального собрания Швейцарии поддержал инициативу о предоставлении отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным. В пользу законопроекта высказались 129 человек, против - 62, в том числе один воздержавшийся.
На настоящий момент отпуск для молодых отцов узаконен в большинстве стран-членов Евросоюза, различны лишь его продолжительность и размер. В Швейцарии таких выходных вовсе не предусмотрено.
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ИСТОЧНИК KP.RU