Парламент Швейцарии одобрил введение отпуска для молодых отцов

СЕГОДНЯ 08:11 2019-09-12T08:11:18+03:00

Речь идет о двух неделях, предоставляемых для ухода за новорожденными

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Национальный совет Федерального собрания Швейцарии поддержал инициативу о предоставлении отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным. В пользу законопроекта высказались 129 человек, против - 62, в том числе один воздержавшийся.

На настоящий момент отпуск для молодых отцов узаконен в большинстве стран-членов Евросоюза, различны лишь его продолжительность и размер. В Швейцарии таких выходных вовсе не предусмотрено.

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ИСТОЧНИК KP.RU